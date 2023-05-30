Общество 30 мая 2023, 17:20 Подаренную Путиным икону с образом Спаса Нерукотворного привезли в ДНР ТАСС: в ДНР доставили подаренную Путиным икону с образом Спаса Нерукотворного Пресс-служба Кремля

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Священник Волгоградской епархии иерей Владимир Пономаренко привез в одно из воинских подразделений в ДНР икону с образом Спаса Нерукотворного, сообщил ТАСС. Первая остановка была в добровольческом подразделениb «Сталинград», затем священное изображение провезут по другим воинским частям и подразделениям.

«Этот образ был передан Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным для наших воинских подразделений», — рассказал отец Владимир.

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Икону «Спас Нерукотворный» приобрели в частной коллекции в США. Святыня ранее принадлежала военному министру Российской империи Петру Ванновскому. Сообщалось, что оригинал знаменитой иконы будет находиться в главном храме Вооруженных сил России.

Ранее волонтеры Подмосковья передали деревянную икону Александра Невского, изготовленную на средства жителей, в Таманскую дивизию. Лик Невского вырезан прямо на дереве. Святыня будет храниться в часовне, построенной в военном городке силами военнослужащих.