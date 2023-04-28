Подмосковье 28 апреля 2023, 12:24 Волонтеры Подмосковья передали деревянную икону Александра Невского в Таманскую дивизию Фото: Александр Степанов.

Читать 360tv в

Изготовленную на средства жителей Подмосковья деревянную икону Александра Невского передали в Таманскую дивизию. Святыню доставили добровольцы из благотворительного фонда «Окно в мир».

Икона вырезана на дереве. Средства на ее изготовление собрали жители из Апрелевки и поселка Селятино. Святыня будет храниться в часовне, которая построена в военном городке силами военнослужащих.

Реклама

«Окно в мир» — это постоянные участники акции «Доброе дело», которая проводится в Подмосковье.

«В декабре добровольцы из фонда „Окно в мир“ отправили на передовую три тонны продуктов прямо под Новый год. В феврале активисты передали „буханку“, заполненную медикаментами. В этот раз — икону. Пусть она оберегает наших защитников», — говорит министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Сейчас активисты курируют детские учреждения, в их числе интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Алчевске.

«Помощь начиналась с малого. Сначала мы передавали призывникам вещи первой необходимости, потом начали отправлять в зону СВО овощи, фрукты, лекарства по запросу и боевое снаряжение», — рассказала руководитель фонда «Окно в мир» в Апрелевке Юлия Пензина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО и жителей новых регионов России в регионе не прекращается. Каждый день волонтеры, жители и предприятия отправляют продукты, вещи, лекарства и даже письма.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».