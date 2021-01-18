СК проверит информацию о чистящих снег инвалидах под Новосибирском

В социальных сетях в понедельник, 18 января, появилась информация о чистящих дорогу от снега в Искитиме (Новосибирская область) инвалидах-колясочниках. После этого Следственный комитет и прокуратура организовали проверки.

Проехавший грейдер, как следует из комментариев в соцсетях, оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар. Инвалиды-колясочники самостоятельно решили почистить дороги от снега.

«По данному факту СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — рассказала журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Ее слова приводит РИА «Новости».

Также проверку информации о нарушении прав инвалидов начала и прокуратура города Искитима. Как отметили в ведомстве, что будет проверено соблюдение законодательства о защите прав инвалидов, исполнение ответственными органами и организациями законодательства о безопасности дорожного движения, правила и нормы эксплуатации жилищного фонда (в части зимней уборки прилегающей территории от снега).

Власти Энгельсского района в Саратовской области ранее решили привлечь к уборке снега учителей, но получили замечание от губернатора Валерия Радаева — при повторении подобного случая главе района грозит отстранение от должности. Уборкой территории, как добавил глава региона, «должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату».

Снегопад прошел в ночь на 16 января в столице и Московской области, мело и днем. Градусник опускался до отметки −15, на дорогах наблюдалась гололедица. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья оперативно были переведены в режим усиленной работы, а батареи в столице греют на максимуме. При этом в Москве снегопады идут третьи сутки.