Чиновнику пригрозили увольнением за привлечение учителей к уборке снега

Власти Энгельсского района в Саратовской области решили привлечь к уборке снега учителей, но получили замечание от губернатора Валерия Радаева — при повторении подобного случая главе района грозит отстранение от должности.

Стало известно, что среди тех, кого направили в Парк покорителей космоса для расчистки снега, были два сотрудника образовательного учреждения.

«Главу района Стрельникова предупреждаю — при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя», — написал Радаев на своей странице в Instagram. Он также отметил, что «это урок всем руководителям».

Уборкой территории, как добавил глава региона, «должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату».

Депутат Госдумы, глава регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков написал в своем Telegram-канале, что Стрельникова привлекут к ответственности по партийной линии. Слова Панкова приводит РИА «Новости».