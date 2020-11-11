Почти треть случаев COVID-19 в России выявили у бессимптомных заболевших

Из общего числа выявленных случаев COVID-19 в России 31% — бессимптомные. Это более 1,2 тысячи случаев на 100 тысяч населения. Эту статистику во время встречи с депутатами Госдумы привела вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сначала очень коротко о том, где мы находимся. С начала пандемии в Российской Федерации выявлено с учетом сегодняшнего дня более 1 миллиона 817 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых 31% — это контактные бессимптомные случаи. Это составляет 1237,5 случая на 100 тысяч населения», — заявила Голикова.

Заместитель главы правительства рассказала, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Есть проблемы, в том числе, и со свободными инфекционными койками. В 17 регионах обстановка критическая. В Хакасии, Чувашии, ЕАО и Ивановской области сейчас занято более 95% коечного фонда.

Повторная вспышка коронавируса после спокойного лета произошла в сентябре. Осенью число ежесуточно выявляемых случаев заражения несколько раз достигало рекордных отметок. По состоянию на 11 ноября в России выявили 1 836 960 случаев COVID-19. От болезни умерли 31 593 человека.