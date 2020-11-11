Число выявленных случаев COVID-19 впервые с 5 ноября не превысило отметку в 20 тысяч

Российские медики за минувшие сутки выявили 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах. Впервые с 5 ноября это число не перевалило отметку в 20 тысяч. Общее число выросло до 1 836 960, сообщил оперштаб.

В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом в России умерли 432 человека. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 31 593 пациента. Вылечились от болезни 1 369 357 человек (+18 616 за сутки).

В Москве выявили 4477 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 1574, в Московской области — 701. Медики из Подмосковья по состоянию на 11 ноября уже провели 3 460 787 лабораторных исследований на коронавирус. Анализы проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», лабораторий государственных медицинских организаций, а также негосударственных лабораторий.

Самая благополучная эпидемическая обстановка на Чукотке. Там за сутки зафиксировали всего одно заражение.

Новая вспышка коронавируса после летнего затишья произошла в сентябре. Для безопасности людей власти ввели повторные ограничения. Они не такие жесткие, как были весной. С конца октября в России действует всеобщий масочный режим, тогда как раньше решение об обязательном ношении масок регионы принимали самостоятельно.

Специалисты считают, что коронавирус отступит, когда начнется массовая вакцинация. Сейчас клинические исследования проходят две российские вакцины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти препараты безопасны и эффективны.