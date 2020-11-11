В Хакасии, Чувашии, ЕАО и Ивановской области сейчас заняты более 95% инфекционных коек. Критическая ситуация со свободными местами в больницах для пациентов с COVID-19 сложилась в 17 российских регионах. Об этом на встрече с депутатами Госдумы заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наиболее критическая ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а в четырех регионах более 95% коечного фонда, это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой.

Вице-премьер подчеркнула, что в целом эпидемическая ситуация в России продолжает осложняться. Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, на Алтае, в Калмыкии, в Магаданской области и Республике Тыва.

Во время выступления перед депутатами Голикова анонсировала предварительную дату начала пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора». Препарат могут начать тестировать 15 ноября.

За минувшие сутки в России выявили 19 851 случай COVID-19. Впервые с 5 ноября это число не превысило 20 тысяч.