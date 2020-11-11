Критическая ситуация с коечным фондом сложилась в 17 регионах — Голикова
«Наиболее критическая ситуация складывалась в 17 регионах, где занятость коек составляла более 90%, а в четырех регионах более 95% коечного фонда, это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Вице-премьер подчеркнула, что в целом эпидемическая ситуация в России продолжает осложняться. Наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, на Алтае, в Калмыкии, в Магаданской области и Республике Тыва.
Во время выступления перед депутатами Голикова анонсировала предварительную дату начала пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора». Препарат могут начать тестировать 15 ноября.
За минувшие сутки в России выявили 19 851 случай COVID-19. Впервые с 5 ноября это число не превысило 20 тысяч.