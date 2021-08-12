Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

За последние сутки в Москве выпало 47% от месячной нормы. Ливень шел в столице всю ночь.

«На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 миллиметров, что составляет 47% от месячной нормы, из них 31 миллиметр — это с 21:00 11 августа до 06:00 12 августа», — рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Другие московские метеостанции показали практически аналогичные результаты: Балчуг — 34 миллиметра, Теплый Стан — 32 миллиметра, Тушино — 28 миллиметров.

На Московскую область также обрушился ливень. В Долгопрудном выпал 31 миллиметр, в Сергиевом Посаде — 27 миллиметров, в Дмитрове — 25 миллиметров.

Синоптик отметил, что дожди в столице и в Подмосковье продолжатся 12 августа. Этот день может стать самым дождливым с 1948 года. Суточный рекорд осадков для 12 августа был установлен в 1980 году, тогда зарегистрировали 38,2 миллиметра. Для всего августа рекорд суточных дождей принадлежит 2016 году, когда выпало 88 миллиметров осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что следующая неделя может начаться с +28 градусов. Конец августа и начало сентября, по словам синоптика, будут теплыми.