Жителей юга России предупредили о наступлении опасного циклона

На юге России ожидается наступление циклона, который определит опасную погоду. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, формируется глубокий мезоциклон. Он небольшой по размеру, но с очень большой энергией.

Синоптик сообщил РИА «Новости», что больший по размеру обычный циклон распространяется на тысячи километров, меньший — на сотни.

«Циклоническая деятельность очень развита южнее… На юге действительно формируется глубокий мезоциклон… Мезоциклон — это небольшой по размеру циклон, но с очень большой энергией. Очень сжатый и концентрированный. Ожидается трое суток негативных последствий», — сказал Вильфанд.

По его данным, опасная погода распространится на Черноморское побережье, Крым, Краснодарский края, Ростовскую область и Адыгею.

«В Крыму очень сильный дождь и это уже опасное явление, это превышает пороговое значение для Крыма. Крупный ветер, град, гроза, ветер до 25 м/с. Опасное предупреждение продлено в Крыму на 12 августа», — сказал ученый.

На своей странице в Facebook старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский написал, что непогоду на Черном море определит очень компактный циклон по типу тропического шторма.

«В отличие от циклона умеренных широт у него нет разделения на теплую и холодную воздушные массы, он меньше в размерах, но дожди и ветер внутри такого вихря очень сильные», — написал климатолог.

По мнению доцента кафедры плодоводства и виноградарства КФУ имени Вернадского и климатолога Владимира Рябова, влажность в Крыму сохранится надолго. Возможно, на несколько лет.