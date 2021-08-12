Москвичей призвали не прощаться с летом

Жителям столичного региона посоветовали не прощаться преждевременно с летом. Тем более, что тепла погода может стоять и в начале сентября. С начала следующей недели их определенно ждет умеренно высокая температура.

Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне +28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть +25, 27 градусов, может быть до +29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогноз был сделан для столичного региона.

«Прощальный поцелуй» лета на грядущие выходные жителям столицы и Московской области ранее пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.