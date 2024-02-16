Власть 16 февраля 2024, 13:07 Почти 80% россиян одобрили работу Путина на посту президента ВЦИОМ: Путину доверяют 79,4% россиян РИА «Новости»

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Уровень доверия президенту России Владимиру Путину возрос. Почти 80% россиян одобрили его работу, сообщил ВЦИОМ.

Опрос провели с 5 по 11 февраля 2024 года среди 1600 совершеннолетних россиян. Путину доверяли 79,4% участников исследования, или на 0,3% больше результатов прошлой недели. Его работу на посту президента одобрили 76,9% респондентов, с сокращением на 0,2%.

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Эффективность премьер-министра и правительства в глазах россиян снизилась. Число тех, кто дал положительную оценку, сократилось на 1,2% в случае с главой кабмина, до 52,8%, и на 1,1% в отношении самого правительства, до 54,2%.

Премьеру Михаилу Мишустину доверяли 61,8% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 29,2%, главе фракции партии «Справедливая Россия — За правду» Сергею Миронову — 25,9%. Рейтинг председателя ЛДПР Леонида Слуцкого составил 16,3%, руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева — 6,5%.

Президентские выборы в России пройдут 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатов и утвердил бюллетень для голосования.