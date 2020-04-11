Почти 80 новых пациентов принял медцентр Коммунарки за сутки

За сутки в медцентр Коммунарки поступили 79 человек, выписались — 87. Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Проценко опубликовал в Facebook с последними данными по больнице. По этой информации, сейчас в медцентре лечатся 454 человека, из них пациентов с подтвержденным коронавирусом — 194.

В отделении реанимации Коммунарки остаются 48 человек, 23 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря, с января вирус начал распространяться и в другие страны. Сейчас по всему миру коронавирус нашли у 1,6 миллиона человек.

Больше всего заразивишихся в США. В России, по информации на 10 апреля, зафиксировали 11,9 случая заражения коронавирусом. 94 человека скончались. Среди российских регионов больше всего случаев приходится на Москву. Там количество заболевших COVID-19 превышает 7,8 тысячи.

Для сдерживания вируса в России объявлен режим изоляции. В Москве и Подмосковье с 13 апреля постепенно будут вводить систему пропусков.