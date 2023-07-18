Происшествия 18 июля 2023, 17:24 Купание детей в Черном море на Кубани закончилось массовым отравлением Краснодарская прокуратура сообщила об отравлении 12 детей после купания в Черном море

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Действующий запрет на купание на участке в Черном море около базы отдыха «Парус» в Туапсинском районе Краснодарского края не остановил приехавшую на отдых группу школьников. В результате 12 детей, а также сопровождавшего их тренера доставили в больницу с отравлением. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что на этом участке акватории действовал запрет на купание в связи нарушением санитарно-эпидемиологической обстановки. Но приехавшая на отдых на базу «Парус» в сопровождении тренера группа из 21 подростка полезла в воду.

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После купания 12 детей и взрослый мужчина почувствовали тошноту. Кроме того, у них поднялась температура. Всех пострадавших доставили в местную больницу, где им оказали медицинскую помощь. Сейчас дети и тренер находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

На место прибыли сотрудники Роспотребнадзора, которые взяли пробы воды для анализа. Краевая прокуратура начала проверку по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства владельцем базы. Если надзорное ведомство обнаружит нарушения, то примет меры реагирования. Собственную проверку под контролем прокуратуры также начали правоохранительные органы края.