Происшествия 27 июля 2023, 20:45 Более 20 случаев острой кишечной инфекции зафиксировали в детском лагере в Удмуртии Прокуратура Удмуртии: число случаев острой инфекции в детском лагере выросло до 23 Pixabay

Читать 360tv в

Симптомы острой кишечной инфекции зарегистрировали у 23 человек в детском оздоровительном лагере «Юность» в Удмуртии. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура республики.

ЧП произошло в Воткинском районе региона, среди заболевших 20 несовершеннолетних. Прокуратура инициировала проверку причин и условий, способствовавших возникновению инфекции.

Реклама

«27 июля текущего года специалистами управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике зафиксированы признаки острой кишечной инфекции у 23 человек, в том числе 20 несовершеннолетних», — говорится в сообщении прокуратуры.

Краснодарская прокуратура 18 июля сообщила об отравлении 12 детей после купания в Черном море около базы отдыха «Парус» в Туапсинском районе. Детей и сопровождавшего их тренера доставили в больницу с отравлением. В этот период на этом участке акватории действовал запрет на купание в связи нарушением санитарно-эпидемиологической обстановки.