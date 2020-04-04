Почти 600 новых случаев коронавируса подтвердили в России за сутки
«За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 52 человека», — сообщает оперштаб.
Самое большое число заболевших насчитывается в Москве — 434 человека. В Московской области стало больше на 49 пациентов. Далее идут Петербург (15), Брянская область (12) и Ивановская область (10).
Сейчас все заразившиеся коронавирусом находятся в специальных боксах под круглосуточным наблюдением врачей. Медики выясняют, с кем в последнее время общались новые заболевшие COVID-19. Всех этих людей проверят на наличие инфекции.
«Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека», — отмечается в сообщении.
3 апреля в России насчитывалось 4149 случаев заболевания COVID-19. Днем ранее этот показатель находится на отметке в 3548 человек. В мире коронавирусом заражены более 1,1 миллиона человек. Более 59,2 тысячи случаев закончились летальным исходом.