Еще 434 случая коронавируса зафиксировали в Москве. Общая цифра перевалила за 3 тысячи

В Москве за сутки выявили еще 434 человека с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили городские власти.

«4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве», — сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Все инфицированные находятся в специальных изолированных боксах под наблюдением медиков. Всех, с кем контактировали заразившиеся, тоже ждут исследования на выявление коронавируса.

За прошедшие сутки врачам удалось поставить на ноги 168 пациентов. Зарегистрировано 24 летальных случая в столице.

По данным на 3 апреля, в Москве было 2923 пациента с коронавирусом. Днем ранее их число было меньше на 448 человек. Среди поступивших в больницы оказалось много молодых людей. Положительный результат тесты показали у 17 детей, 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек — от 46 до 65 лет и еще 73 человек старше 65 лет.

Согласно информации на 3 апреля, всего в России коронавирус подтвердился у 4149 человек. Вылечился от инфекции 281 пациент. 34 случая заражения закончились летальным исходом.