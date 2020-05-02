Почти 60 зараженных коронавирусом умерли в России за сутки

В Москве умерли 37 человек, по два — в Пермском и Хабаровском краях, Новосибирской области и Республике Адыгея. По одному пациенту — в Ингушетии, Удмуртии, Чеченской Республике, Калмыкии, Татарстане, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Оренбургской, Орловской и Челябинской областях. Один человек умер в Севастополе.

2 мая российские медики зафиксировали рекордное число инфицированных за 24 часа. В России коронавирус подхватили еще 9623 жителя. Всего зараженных — 124 054.

В Москве 5358 новых случаев. На втором месте Подмосковье — 807, на третьем Санкт-Петербург — 323. Далее идут Нижегородская и Мурманская области — 320 и 143 соответственно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением вируса в городе стабилизировалась, однако расслабляться пока рано.