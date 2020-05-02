    02 мая 2020, 12:04

    Почти 60 зараженных коронавирусом умерли в России за сутки

    Андрей Иванов

    За прошедшие сутки в России умерли 57 зараженных коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 составило 1222 человека. Об этом сообщил оперштаб Москвы по борьбе с пандемией.
    Почти 60 зараженных коронавирусом умерли в России за сутки

    В Москве умерли 37 человек, по два — в Пермском и Хабаровском краях, Новосибирской области и Республике Адыгея. По одному пациенту — в Ингушетии, Удмуртии, Чеченской Республике, Калмыкии, Татарстане, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Оренбургской, Орловской и Челябинской областях. Один человек умер в Севастополе.

    2 мая российские медики зафиксировали рекордное число инфицированных за 24 часа. В России коронавирус подхватили еще 9623 жителя. Всего зараженных — 124 054.

    В Москве 5358 новых случаев. На втором месте Подмосковье — 807, на третьем Санкт-Петербург — 323. Далее идут Нижегородская и Мурманская области — 320 и 143 соответственно.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением вируса в городе стабилизировалась, однако расслабляться пока рано.