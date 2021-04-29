Почти 50% российских компаний отказались уходить на длинные майские выходные

Каждая вторая российская компания отказалась от длинных майских выходных и будет работать с 4 по 7 мая. Такие данные представил сервис Superjob по итогам очередного опроса.

Участниками исследования стала 1000 сотрудников кадровых служб и менеджеров по персоналу. Результаты говорят о том, что 48% предприятий и организаций будут работать в нерабочие дни мая, 26% компаний собираются отдыхать. Еще 26% фирм пока не определились, сообщил ТАСС.

Как правило, решение продолжать работать принимают банки (73%) и организации с непрерывным рабочим процессом: различные производства (53%), представители сферы услуг (52%). Треть из тех, кто собирается уйти на выходные, — это представители малого бизнеса.

С предложением продлить майские выходные ранее выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это смогло бы сыграть роль для снижения распространения коронавируса. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 23 апреля подписал указ, по которому все дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими. Вице-премьер Татьяна Голикова позже заверила, что никаких новых ограничений на это время вводить не планируется. При этом она призвала россиян провести время в кругу семьи, меньше контактировать с другими людьми и ездить в общественном транспорте.