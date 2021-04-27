Каждый пятый россиянин изменил свои планы после указа о длинных майских выходных

Почти каждый пятый житель России изменил планы на предстоящие майские выходные после указа президента о нерабочих днях 4–7 мая, сообщил РБК со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob. Несмотря на увеличение выходных, уезжать за границу не собирается ни один из участников исследования. Больше половины респондентов заявили, что будут отдыхать у себя дома и не поедут даже на дачу.

Только 18% опрошенных рассказали, что после указа о нерабочих днях решили пересмотреть свой распорядок, а у 70% россиян планы никак не изменились. Около 55% участников опроса не собираются уезжать в пригород, а останутся дома. В деревню намерены отправиться порядка 13% респондентов. Еще 7% заявили, что будут отдыхать на природе. Примерно 3% хотят поехать путешествовать по России, 1% участников опроса намерен поехать в гости.

До подписания президентом указа о продлении выходных дней около 17% россиян собирались работать в майские праздники. Однако теперь рабочие планы строят только 13% опрошенных.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что в России не будут вводить новые ограничительные меры на период майских праздников.