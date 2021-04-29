Россиянам рассказали о бюджетном отдыхе на майские праздники

В 2021 году майские праздники продлятся 10 дней. Отдохнуть россияне смогут как на отечественных, так и на зарубежных курортах. Последних не очень много, а цены на такие поездки будут кусаться.

Поездка за границу выйдет недешево, рассказали газете «Известия» опрошенные эксперты из сферы туризма. Планирующим отпуск за пределами России, помимо прочего, придется предусмотреть в бюджете траты на тестирование на коронавирус.

Стоимость туров в ОАЭ и на Кубу, например, будет варьироваться в пределах 90-115 тысяч. В каких-то случаях придется довольствоваться только включенными завтраками. Зато путешественников ждут летняя погода, пальмы, море и песок.

Чтобы сэкономить при путешествиях за рубеж, приобретать тур специалисты советуют у проверенных туристических компаний. Обычно они выкупают места в отелях и самолетах заранее и в больших объемах, поэтому стоимость окажется ниже, чем при самостоятельном бронировании. К тому же, путешественник будет застрахован.

На фоне пандемии многие россияне предпочли выбрать для отдыха внутренние направления. Самыми бюджетными из них оказались билеты в Санкт-Петербург, Казань, Геленджик, Минеральные Воды и Калининград.

Однако сам отдых на российских курортах в начале мая стал существенно дороже. Если сравнивать с бронированием в апреле, то цены в Сочи и Крыму выросли на 27-33%. Способствует этому и отложенный спрос, поэтому лучше планировать отдых заранее.

Бюджетно провести отпуск можно на Северном Кавказе, заплатив в среднем 15-20 тысяч рублей за недельный тур на одного взрослого человека. В отрасли советуют обратить внимание на Башкирию — регион с чистой природой, колоритной кухней и самобытными традициями. Недорого и интересно съездить в Северное Приладожье и Мурманскую область: природу этих мест сравнивают по красоте со скандинавскими странами.