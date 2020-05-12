Почти 40% пациентов в России подхватили коронавирус от семьи или друзей

Коронавирусная инфекция передается при близком контакте с зараженным. Специалисты выяснили, что 37% пациентов в России заболели COVID-19 после общения с членами семьи или друзьями.

«Среди заразившихся в близком контакте с источником были почти 40%. Это подтверждает первый тезис, озвученный еще в феврале, о том, что эта инфекция передается при близком контакте», — приводит РИА «Новости» слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она добавила, что 37% от всех инфицированных в стране подхватили вирус в семье или во время общения с друзьями.

Ранее Попова сообщала, что уже на следующей неделе сотрудники ведомства начнут тестирование иммунитета жителей регионов. Специалисты хотят понять, как часто люди сталкивались с 2019-nCoV. Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что иммунитет некоторых граждан устойчив к инфекции. Многие переносят заболевание вообще без каких-либо симптомов.

Сейчас по всей России насчитывается 232 243 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Побороть инфекцию и отправиться домой смогли 43 512 пациентов. Скончались после заражения 2116 человек.