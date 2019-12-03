Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин прокомментировал «360» завершение уголовного дела в отношении сестер. По его словам, следствие не учло и не проверило некоторые важные сведения.

«Расследование завершено давно», — отметил он.

По его словам, официальное заявление Следственного комитета связано с тем, что материалы дела отправлены прокурору для изучения и утверждения обвинительного заключения. Также возможно, что прокурор может вернуть дело на дополнительное расследование.

Два уголовных дела. Одно с обвинительным заключением, другое — с постановлением о мерах медицинского характера. Мы свои доводы следствию и прокуратуре изложили. Мы считаем, следствие проведено неполно. Некоторые важные, с нашей точки зрения, детали остались за пределами внимания следствия Ярослав Пакулин.

Он пояснил, что следствие не потребовало предоставить материалы по заседанию комиссии по делам несовершеннолетних, которая должна была состояться «прямо накануне этих трагических событий» (убийства — прим. ред.). Адвокат рассказал, что на ней должен был рассматриваться вопрос о применении санкций в отношении Михаила Хачатуряна о несоблюдении им родительских обязанностей.

Расследование по делу сестер Хачатурян завершено. Младшую может ждать принудительное лечение Подробнее

Защитник уточнил, что комиссия собиралась применить административное взыскание по отношению к отцу девочек. Но эти сведения не были проверены. Об этом адвокаты сообщили следствию и прокуратуре.

«Мы считаем это важным упущением», — подчеркнул Пакулин.

Кроме того, не исследованы обстоятельства близкого знакомства Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры. По словам адвоката, следствие установило эти факты, но они не были проверены должным образом. А ведь данные обстоятельства, по мнению собеседника «360», могли объяснять «многие безнаказанные выходки Михаила Хачатуряна». Также могли быть найдены причины того, что «все эти материалы по уголовным заявлениям со стороны соседней, бывшей жены, так и остались без должной проверки».

«Что касается Марии, ей вменяется, что она совершила убийство, будучи несовершеннолетней. Это обстоятельство является одним из важнейших», — отметил адвокат.

Он сообщил, что защита уже подготовила все доводы, они лежат у «прокурора на столе».

«Сейчас ждем, когда им будет дана оценка. Сейчас у нас позиция выжидательная», — резюмировал Пакулин.

Тело Михаила Хачатуряна нашли на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе в Москве в конце июля 2018 года. Его дочери, Крестина, Ангелина и Мария, почти сразу признались в убийстве отца. Следствие тянулось больше года. Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Защита намерена добиться того, чтобы в процессе участвовали присяжные заседатели.