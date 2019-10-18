Новое видео и разговор о миллионах. Как прошла пресс-конференция племянника Михаила Хачатуряна

Арсен Хачатурян, племянник убитого Михаила, уверен, что его дочери совершили предумышленное убийство и выдумали все издевательства. Мужчина собрал пресс-конференцию, чтобы ответить на все важные вопросы и рассказать «настоящую правду».

К выступлению Арсен подготовился основательно и пригласил шесть спикеров. Он собирался перевернуть представления общественности о том, что же на самом деле происходило между убитым отцом и его дочерьми.

«Мы сегодня пришли рассказать ту самую правду. И показать факты. Ответить на все ваши вопросы. И рассказать истину. Что на самом деле есть и что на самом деле является делом сестер Хачатурян», — сказал он вначале пресс-конференции.

Не обошлось и без упоминания ролика с педагогическими приемами Хачатуряна, которое не так давно появилось в СМИ. На видео Михаил снимал бардак на кухне и кричал на дочерей за разбросанные фантики от конфет.

«Вот эти твари. Вот у одной еще имя — Кристина, пока что. Мою фамилию носит… И они еще жалуются, что я что-то и чего-то от них хотел», — говорит за кадром отец сестер.

Видео, конечно, весьма жесткое. Но, по словам Арсена, Мужчина не отбирал телефоны у девушек, у них оставалась определенная свобода действий. Для подтверждения своих слов племянник Хачатуряна показал кадры из жизни семьи, которые сняли сами сестры. Атмосфера на видео абсолютно нормальная.

Получается, что сестры вполне могли снять на телефон все побои и насилие со стороны родственника и предоставить их в качестве доказательств, но не стали. Арсен утверждает, что большинство зверств просто придумали СМИ.

Затем разговор перешел к переписке с Ангелиной, которую сам Арсен вел еще при жизни убитого. Мужчину попросили подтвердить или опровергнуть опубликованные сообщения («Какого хрена он себя так ведет. Просто ненормальный. он долбанутый. Нельзя такие вещи делать. Только никому не показывай это фото. Он — черт»).

Арсен не стал отрицать факт подобных фраз, заявляя при этом, что все «перекручено». После слов мужчины у присутствующих сразу появились обоснованные сомнения, ведь в переписке Арсен ультимативно и агрессивно осуждал погибшего, а пресс-конференции настаивал на преступном сговоре сестер.

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Как заявили адвокаты, девушки пошли на убийство, чтобы завладеть финансами отца.

«По моему глубокому убеждению, тут произошел бытовой конфликт. Просто взяли его и убили. Потому что вот достал, опять начнет сейчас ругаться, у них никакой свободы. К маме они уезжать не хотели. Вот и решили таким образом свои проблемы», — рассказал адвокат Георгий Чугуашвили, добавив, что речь о самообороне быть не может.

Защитников сестер также не поддерживает правозащитница Ольга Халикова, которая рассказала, что в материалах дела есть выписки с банковской карты Крестины и Ангелины. Оказалось, что у девушек внушительный счет.

«Если берем период месяц-два, то это в районе миллиона, до двух миллионов рублей у них было на карточке. Поэтому отец их не ограничивал, они спокойно этими деньгами распоряжались», — пояснила она.

С такой суммой денег тяжело поверить, что у сестер не было возможности уехать из страны и не терпеть больше издевательства родителя, утверждает женщина. Кроме того, Халикова усомнилась, что сестры не могли пожаловаться полиции. В материалах дела есть документ, который доказывает, что Хачатурян не был связан с силовыми структурами. Таким образом она опровергла ранее заявление адвоката девушек о том, что они не обращались в полицию из-за того, что отец имел там серьезные связи.