Фейк: железнодорожное полотно Крымского моста полностью разрушено | 360°

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Фейк: железнодорожное полотно Крымского моста полностью разрушено

Сообщения о том, что железнодорожное полотно Крымского моста разрушено, оказались фейком

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Украинские Telegram-каналы заявили, что железнодорожное полотно моста через Керченский пролив разрушено в результате взрыва и не подлежит восстановлению. «360» объясняет, почему это фейк.

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Фейк

Железнодорожное полотно Крымского моста разрушено из-за взрыва, произошедшего утром 8 октября, сообщили украинские Telegram-каналы. Пост сопровождается видео с места происшествия.

Правда

Пути, по которым ходят поезда, пострадали лишь частично. Несмотря на сильный пожар, железнодорожное движение по второй линии восстановили рекордными темпами — уже в день теракта, организованного украинскими спецслужбами.

Как заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина, на мосту нужно будет заменить два ж/д пролета и отремонтировать деформационный шов одной из опор.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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