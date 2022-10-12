Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту | 360°

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Следком провел десятки обысков по делу о теракте на Крымском мосту

СК РФ провел десятки обысков в регионах РФ по делу о взрыве на Крымском мосту

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Сотрудники СК РФ в рамках расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту провели десяти обысков в ряде регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ряде регионов России прошли десятки обысков, несколько раз осмотрено место происшествия, изъяты необходимые фрагменты полезные для дела. С ними работают криминалисты и следователи, необходимые экспертизы назначены», — заявили в СК.

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Ранее сообщалось, что в ходе расследования установлены 12 человек, причастных к происшествию. Собранные специалистами доказательства позволяют предполагать, что организаторами теракта являются украинские спецслужбы.

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По версии СК, взрывное устройство, закамуфлированное  в полиэтиленовую пленку, проследовало  из порта Одессы в Болгарию, откуда поехало в Грузию, затем его доставили в Армению, после чего вернулось в Грузию и оттуда прибыло в Россию.

Происшествие на Крымском мосту произошло 8 октября. В районе шести утра на объекте взорвалась фура, после этого загорелась проезжающая рядом цистерна с топливом. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста, писал RT.

Ранее в Сети появилось видео досмотра фуры перед взрывом на Крымском мосту.

Взрыв на Крымском мосту

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