Пятерых детей и трех взрослых отправят на лечение в Москву после стрельбы в Казани

Врачи решили отправить на лечение в Москву пятерых детей и троих взрослых, пострадавших во время стрельбы в казанской школе. Их готовят к отправке. Об этом объявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«Консилиум продолжается. Промежуточное решение: пятеро детей и трое взрослых готовятся к отправке [на лечение в Москву]», — рассказала чиновница. Ранее Фазлеева уточнила, что ранения получили 23 человека: 20 детей и трое взрослых. Заместитель главы Татарстана подтвердила информацию НАК и МВД, что казанский стрелок действовал один, без сообщников.

Утром 11 мая в казанскую гимназию №175 пришел 19-летний Ильназ Галявиев. С собой у него было ружье. Он застрелил девять человек. Через восемь минут нападавший сдался силовикам. СК завел уголовное дело о массовом убийстве.

Сегодня в Казани объявили траур. В городе пройдут похороны убитых. Их тела уже выдали родственникам. На допросе Галявиев заявил, что ненавидит всех людей. В столице Татарстана в целях безопасности закрыли все учебные заведения.