Тела погибших при стрельбе в Казани начали выдавать родным

Тела погибших при стрельбе в гимназии №175 начали выдавать родным и близким. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Казани.

Похороны состоятся сегодня, 12 мая. Их организацию взяли на себя власти Татарстана. Жители республики продолжают скорбеть по погибшим и приносить цветы, свечи и игрушки к месту, где произошла стрельба — к зданию школы №175.

Ильназ Галявиев ворвался в школу 11 мая. Он расстрелял девять человек. Семь из них — ученики восьмого класса. Также погибли учительница английского языка и начальных классов. Еще 21 человек находится в больнице, шесть из них — в крайне тяжелом состоянии.

В среду, 12 мая, в Министерстве здравоохранения сообщили, что состояние пострадавших без изменений. В первой половине дня врачи примут решение о транспортировке пострадавших в Москву.

После задержания казанский стрелок признался, что в нем проснулся монстр и он ощутил себя богом. Молодой человек отказался от родителей и возненавидел все человечество.