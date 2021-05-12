Число пострадавших при стрельбе в казанской школе выросло до 23

Число пострадавших после бойни в казанской школы выросло до 23. Об этом сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева на пресс-конференции.

«В лечебных учреждениях находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых», — сказала Фазлеева.

По ее словам, состояние почти всех госпитализированных стабильное. Но есть и те, кто пока находится в тяжелом состоянии. С пострадавшими работают сотрудники Минздрава Татарстана. Фазлеева отметила, что сегодня должно быть принято решение о направлении раненых на лечение в Москву.

В гимназии № 175 пока приостановлены занятия, но в ближайшее время ученики 9-11 классов смогут ходить на занятия в школу № 174.

«В максимально короткие сроки постараемся восстановить обучение. Следственные действия в гимназии закончены, поэтому учебный процесс должен быть быстро восстановлен», — добавила она.

Руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнил, что в тяжелом состоянии пока находятся шесть детей.

«Хирурги, нейрохирурги, специалисты института медицины катастроф и центра имени В. П. Сербского, которые прибыли в Казань из Москвы, провели консилиум по каждому пострадавшему», — подчеркнул он.

Жертвами стрельбы в школе стали девять человек. Сегодня в Татарстане объявлен день траура. Напавший на гимназию 19-летний Ильназ Галявиев был задержан полицией. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Максимальное наказание по этой статье составляет пожизненный тюремный срок.