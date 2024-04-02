Важное 02 апреля 2024, 13:38 Сведения США не дали вычислить всех участвовавших в теракте в «Крокусе» СВР: данные от США не позволили выявить всех участников теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Предоставленная Соединенными Штатами информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в «Крокусе». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщило РИА «Новости».

«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал он.

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При этом Нарышкин подтвердил, что Федеральная служба безопасности действительно получила определенную информацию со стороны спецслужб США о возможности теракта. Глава ведомства добавил, что контртеррористический канал между странами действует весьма ограничено.

Соединенные Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Ими американская сторона поделилась с Россией, утверждали в Белом доме. Однако сведения содержали общий характер, без какой-либо конкретизации. Позже стало известно, что США вообще утаили от России часть информации об угрозе теракта.