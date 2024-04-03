Мир 03 апреля 2024, 02:07 США заявили, что якобы предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе» за несколько недель WP: США за дне недели якобы предупредили РФ об угрозе теракта в CrocusCity Hall Телеканал «360»

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Власти США якобы предупредили российскую сторону о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле» более чем за две недели. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов в пригороде Москвы власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал „Крокус Сити Холл“ был потенциальной целью», — написали авторы статьи.

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Решение властей США не оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокусе» указало на их аморальность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Соединенные Штаты должны помнить, как попытались связать теракт с ИГ*. Захарова подчеркнула, что террористы хотели скрыться на Украине, которую 10 лет превращали в центр распространения терроризма в Европе.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.