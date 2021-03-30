Проверенная боями техника. На параде Победы покажут лучшие образцы вооружения России

В Подмосковье начались первые приготовления к параду Победы на 9 Мая. В этом году праздничные торжества пройдут в срок, а россияне смогут увидеть проверенную временем технику.

В Алабино для репетиций прибыли более 150 боевых машин. Их покажут на традиционном параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Управлять техникой будут вакцинированные от коронавируса механики.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что среди машин будут самые современные и перспективные образцы военной техники и вооружения. На параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне покажут несколько танков: Т-34, Т-72Б3, Т-90М, Т-14, — а также системы «Солнцепек», комплексы «Бук», «Панцирь», «Искандер» и многое другое.

Подготовка к параду

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что, помимо столицы, парады пройдут еще в 27 городах России, а торжества состоятся в 377. Всего в мероприятиях будут участвовать более 47 тысяч человек, около 1,6 тысячи военных машин и более 200 воздушных судов.

По словам Шойгу, 35 образцов новых и модернизированных боевых машин будут включены в состав механизированной колонны. Глава министерства также добавил, что удалось предотвратить распространение коронавируса среди военных из парадного расчета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад пройдет в обычном формате. Однако до сих пор неизвестно, будут ли на мероприятии присутствовать зрители. По его словам, это зависит от тех норм, которые определят вместе с Роспотребнадзором.

Планируется, что на военном параде будут участвовать 23 вертолета и 53 самолета — всего 76 воздушных судов. В этой цифре есть своя символика — она соответствует годовщине Победы.

Уже успели пройти первые тренировки перед торжеством. В Саратовской области самолеты Ту-160 и Ил-78 отрабатывали маневры перед выступлением на Красной площади. При подготовке военные также вакцинировались от коронавируса.

В параде также традиционно примут участие казаки. По Красной площади в этот раз пройдет более 200 человек из Кубанского и Всевеликого Донского казачьих войск.

Техника на параде

Традиционно на параде Победы показывают ту технику, которая наглядно демонстрирует мощь вооруженных сил. Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал «360», что в Москве будут показаны образцы, которые использовались в Сирии.

Это будут Т-90М, Т-80БВМ, Т-72Б3М, Т-14 «Армата». Они составляют основу бронетанковых войск Виктор Мураховский.

Мураховский также отметил, что на параде будут представлены некоторые отечественные беспилотники, также в Москве и других регионах покажут зенитный ракетный комплекс Тор-М2.

Из другой техники ПВО продемонстрируют С-400, установки «Бук-М3» и «Панцирь-С». Россияне также увидят бронемашины КамАз-4386, «Тигр-М», КамАЗ-53949, а также бронетранспортеры «Бумеранг» и БТР-82А. Из артиллерийской техники представят гаубицы «Мста-С» и комплекс «Коалиция-СВ».

Также на параде покажут перспективную новую технику: истребитель Су-57, машины БПМ-2М, а также вертолеты МИ-38НМ.

Из воздушных судов на мероприятии продемонстрируют ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, новые авиационные комплексы, а также современные военные вертолеты.

Для парада Победы создали особую группировку авиации, которая базируется на восьми военных аэродромах и аэродроме Минпромторга. 40 пунктов управления будут координировать полет военных воздушных судов над Красной площадью, и один из них будет находиться в Спасской башне Кремля.

«Бессмертному полку» быть

В этом году шествие «Бессмертного полка» планируют провести очно, однако окончательное решение зависит от ситуации с коронавирусом. По словам сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка» Елены Цунаевой, вполне возможны два варианта акции: как онлайн, так и офлайн.

В 2020 году парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пришлось перенести как в Москве, так и в других регионах. В итоге он прошел 24 июня. Эта дата была выбрана неспроста — 24 июня 1945 года прошел Парад победителей.

А акция «Бессмертный полк» состоялась в 2020 году в онлайн-формате. Планировалось, что она пройдет офлайн 26 июля, но ситуация с коронавирусом не позволяла провести мероприятие в полном объеме. В итоге акцию перенесли на 2021 год.

В прошлом году участие в параде приняли более 13 тысяч военнослужащих, среди них были и представители иностранных государств. На Красной площади в Москве показали 234 военные машины, а закрыл парад полет 75 самолетов и вертолетов.