Первая репетиция парада Победы прошла в Подмосковье

На полигоне в Алабине прошла первая тренировка парада, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впереди еще 11. Об этом сообщило Минобороны России.

«В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Участникам парада Победы предстоит провести еще 11 тренировок в Алабине», — приводит газета «Взгляд» текст сообщения военного ведомства.

В Министерстве обороны добавили, что в этом году пешую колонну сформируют из 37 парадных расчетов. В них войдут офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей, курсанты военных училищ, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и юнармейцы.

Всех участников праздничного мероприятия привили от коронавируса. В параде примут участие около 12 тысяч человек, более 190 единиц вооружения и военной техники, 53 самолета и 23 вертолета.

Накануне в Алабино прибыли более 150 военных машин. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году парад на Красной площади пройдет 9 мая. В прошлом году из-за пандемии коронавируса его перенесли на 24 июня.