Пилот Юсупов назвал фейком новость о переходе в отряд «Россия»
«Это фейковая новость. Я продолжаю работать в „Уральских авиалиниях“ и никуда не собираюсь. Завтра у меня по плану рейс стоит в „Уральских авиалиниях“. Не знаю, откуда эта новость», — заявил Юсупов.
Ранее 16 марта в Сети появилась информация, что пилот переходит на новую работу в отряд «Россия». Авиаторы из этого отряда возят первых лиц государства.
Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области.
Командиром экипажа был Дамир Юсупов. Он принял решение садиться на поле после того, как в двигатели самолета попало несколько птиц. В результате инцидента никто из членов экипажа и пассажиров не погиб. Юсупову присвоили звание Героя России. К полетам Юсупов и его коллеги вернулись спустя месяц после ЧП.