Пилот Юсупов назвал фейком новость о переходе в отряд «Россия»

СМИ сообщили, что посадивший лайнер на кукурузное поле Дамир Юсупов якобы уходит в отряд «Россия». Сам пилот в разговоре с «360» назвал эту информацию фейком. Он продолжает работать в «Уральских авиалиниях» и никуда уходить не собирается.

«Это фейковая новость. Я продолжаю работать в „Уральских авиалиниях“ и никуда не собираюсь. Завтра у меня по плану рейс стоит в „Уральских авиалиниях“. Не знаю, откуда эта новость», — заявил Юсупов.

Ранее 16 марта в Сети появилась информация, что пилот переходит на новую работу в отряд «Россия». Авиаторы из этого отряда возят первых лиц государства.

Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области.

Командиром экипажа был Дамир Юсупов. Он принял решение садиться на поле после того, как в двигатели самолета попало несколько птиц. В результате инцидента никто из членов экипажа и пассажиров не погиб. Юсупову присвоили звание Героя России. К полетам Юсупов и его коллеги вернулись спустя месяц после ЧП.