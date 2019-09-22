  • Командир севшего в поле лайнера вернулся к полетам

    22 сентября 2019, 12:21

    Андрей Иванов

    Командир аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов вернулся к работе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.
    Командир севшего в поле лайнера вернулся к полетам

    «Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — рассказали в авиакомпании.

    Экипажу севшего в поле лайнера подарили квартиры

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    Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил Юсупову и членам его экипажа ключи от однокомнатных квартир в Екатеринбурге. Авиаторы будут жить в одном новом доме в микрорайоне Краснолесье.

    Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области.

    Причиной происшествия стало столкновение с птичьей стаей. Несколько птиц попали в двигатели самолета.

    В результате жесткой посадки никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.