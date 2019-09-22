Командир севшего в поле лайнера вернулся к полетам

«Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе», — рассказали в авиакомпании.

Экипажу севшего в поле лайнера подарили квартиры Подробнее

Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил Юсупову и членам его экипажа ключи от однокомнатных квартир в Екатеринбурге. Авиаторы будут жить в одном новом доме в микрорайоне Краснолесье.

Пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области.

Причиной происшествия стало столкновение с птичьей стаей. Несколько птиц попали в двигатели самолета.

В результате жесткой посадки никто из пассажиров и членов экипажа не погиб.