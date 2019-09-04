Экипаж вернулся на работу после жесткой посадки А321 в поле
По словам представителя «Уральских авиалиний», перед новыми полетами члены экипажа 4 сентября пройдут необходимое медицинское обследование. Капитан самолета Дамир Юсупов также вышел на работу, но поднимет борт в небо только на следующей рабочей неделе, пишет РИА «Новости».
«Второй пилот на больничном», — сказали в пресс-службе.
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетамПодробнее
А321 оказался посреди кукурузного поля в Подмосковье 15 августа. В тот день самолет вылетел из аэропорта Жуковский и должен был приземлиться в Симферополе. В воздухе стая птиц попала в двигатели и вывела их из строя. Капитан Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение аварийно сажать борт. Благодаря их профессионализму все 226 пассажиров и члены экипажа остались живы, из них травмы получили 76 человек.
После случившегося пилоты удостоились звания Героев России. Сам лайнер получил серьезные повреждения, из-за чего его распилили и вывезли с поля.