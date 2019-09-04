Экипаж вернулся на работу после жесткой посадки А321 в поле

После аварийной посадки самолета А321 в кукурузном поле Подмосковья экипаж «Уральских авиалиний» вернулся на свои рабочие места. В ближайшее время за штурвал не сядет только второй пилот Георгий Мурзин, так как он получил травмы и продолжает проходить лечение. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По словам представителя «Уральских авиалиний», перед новыми полетами члены экипажа 4 сентября пройдут необходимое медицинское обследование. Капитан самолета Дамир Юсупов также вышел на работу, но поднимет борт в небо только на следующей рабочей неделе, пишет РИА «Новости».

«Второй пилот на больничном», — сказали в пресс-службе.

Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам Подробнее

А321 оказался посреди кукурузного поля в Подмосковье 15 августа. В тот день самолет вылетел из аэропорта Жуковский и должен был приземлиться в Симферополе. В воздухе стая птиц попала в двигатели и вывела их из строя. Капитан Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение аварийно сажать борт. Благодаря их профессионализму все 226 пассажиров и члены экипажа остались живы, из них травмы получили 76 человек.

После случившегося пилоты удостоились звания Героев России. Сам лайнер получил серьезные повреждения, из-за чего его распилили и вывезли с поля.