«Пик всех проблем»: главврач больницы рассказал о самочувствии пациентов на седьмой день с COVID-19

Пик плохого самочувствия у заболевших COVID-19 наступает через неделю после заражения. Пациенты впадают в депрессию, так как коронавирус оказывает максимальное негативное воздействие на нервную систему не сразу, а спустя несколько дней. Об этом рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, там, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания», — заявил Проценко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что с начала пандемии в Коммунарке побывали более 15 тысяч пациентов с COVID-19. Сам Проценко переболел весной, сразу после вспышки инфекции.

В России уже третий день подряд за сутки выявляют более 28 тысяч случаев COVID-19. С марта медики зафиксировали 2 653 928 случаев заражения коронавирусом. От болезни умер 46 941 пациент. Эпидемическая ситуация ухудшилась после летнего затишья. В стране уже началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV.