Третий день подряд в России выявляют свыше 28 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Этот показатель держится на уровне выше 28 тысяч уже третий день подряд.

Среди них 19,6% не имели клинических проявлений болезни.

В списке с новыми случаями коронавируса снова лидирует Москва — 6425 пациентов. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 3768 пациентами. Следом идет Московская область, где выявлено 1444 заразившихся. На верхушке рейтинга держатся также Нижегородская область (497) и Республика Карелия (417). Наименьшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Ненецком автономный округе — четыре человека.

Помимо этого, в стране зафиксировано 488 летальных исходов. А полностью выздоровело За сутки 20 277 человек.