Знаменитости 18 января 2023, 00:55 Монеточка во время концерта выкрикнула прославляющий Украину лозунг Монеточка предложила зрителям концерта выкрикивать лозунг украинских националистов РИА «Новости»

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) поддержала Украину и выкрикивала националистические лозунги на одном из концертов в Литве. Видео с места события появилось в Сети.

Судя по кадрам, Монеточка прямо на концерте предложила фанатам произнести фразу «Слава Украине» и «Россия будет свободной». При это она держала в руках бело-сине-белый флаг. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами.

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В мае 2022 года Гырдымова вместе с мужем Виктором Исаевым уехала из России в Литву. Такое решение супруги приняли практически сразу после объявления спецоперации на Украине. Накануне стало известно, что Монеточка решила продать свою квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 миллионов рублей.

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Ранее аналогичным поведением на концертах отличились певец Валерий Меладзе и юморист Максим Галкин*. Так, Меладзе во время разговора с поклонником ответил на националистический лозунг. А Галкин* поддержал Украину и произнес националистический лозунг на концерте в Дубае.

Валерий Меладзе после начала спецоперации заявлял, что поддерживает Украину. При этом он продолжил выступать на закрытых корпоративах в Москве и Санкт-Петербурге.

* Максим Галкин признан иностранным агентом в РФ.