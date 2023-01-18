Эксклюзив 18 января 2023, 13:20 «В голове каша». Галанин предупредил Монеточку о бумеранге после выкрикивания проукраинских лозунгов Музыкант Галанин: Монеточку ждет бумеранг из-за выкрикивания проукраинских лозунгов РИА «Новости»

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Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) пока не осознает, какую глупость совершила, когда выкрикивала лозунги в поддержку Украины на одном из концертов. Однако в будущем за свои слова она может получить бумеранг. Об этом в беседе с «360» заявил рок-музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«С одной стороны, начинает бурлить негодование какое-то. С другой стороны, она не понимает силу своей глупости, не понимает, какие затрагивает вещи. В этом смысле ее очень жалко. Когда-нибудь бумерангом вернется то, что она делает. Что будет происходить с ее душой — вопрос», — заявил музыкант.

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Пока человек жив, у него есть возможность при желании исправиться, добавил лидер группы «СерьГа».

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«Это очень странно — город Екатеринбург (Монеточка родилась и долгое время жила в Екатеринбурге — прим. ред.), молодая мама, а в голове такая каша» — подытожил он.

Проблемы певицы могут быть связаны с ее недостаточной образованностью, допустил Галанин. Он призвал артистку «подтянуть образование».

Ранее Монеточка на своем концерте в Литве попросила публику повторить фразы «Слава Украине» и «Россия будет свободной». Певица вместе с супругом Виктором Исаевым уехали из России еще в мае 2022 года.