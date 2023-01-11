Общество 11 января 2023, 06:05 Певец SHAMAN выступил перед участниками спецоперации в Подольске Минобороны России: певец SHAMAN выступил перед участниками СВО в госпитале Подольска РИА «Новости»

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержал участников специальной военной операции, которые проходят лечение в госпитале в Подольске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Российский певец, композитор и автор песен SHAMAN присоединился к акции „Лучшим воинам Мира“ и выступил перед участниками спецоперации, проходящими лечение и реабилитацию в 1586-м военном клиническом госпитале Подольска», — рассказали в министерстве.

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Дронов исполнил свои хиты — «Встанем», «Я русский» в клубе подольского госпиталя. Акцию «Лучшим воинам Мира» организовало руководство ВС РФ для поддержки боевого духа военнослужащих, которые проходят лечение.

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Ранее SHAMAN стал победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий2022. Статуэтку ему вручил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Также Дронов принял участие в ежегодном фестивале «Песня года» в Москве.