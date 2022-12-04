Культура 04 декабря 2022, 02:04 SHAMAN выступил на фестивале «Песня года» в Москве Певец SHAMAN выступил на фестивале «Песня года» в Москве

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Более 40 известных российских артистов выступили в Москве на телефестивале «Песня года». В этом году список традиционных участников сократился, зато было много молодых исполнителей, в том числе SHAMAN, Ваня Дмитриенко, Хабиб.

«Песня года» прошла 3 декабря в столичном «Мегаспорте». По словам организаторов мероприятия, ежегодно лауреатами становятся исполнители, чьи композиции в течение года завоевали признание слушателей.

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«Состав участников определяется на основе ротаций их новых песен на радио, ТВ, также в хит-парадах цифровых площадок <…>», — поделился собеседник.

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За вклад в развитие популярной музыки удостоились награды ныне покойный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов и автор многих хитов группы Сергей Кузнецов. Статуэтки передадут их семьям.

Среди тех, кто впервые вышел на сцену «Песни года», был Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Слушатели знают его как исполнителя песен «Я русский», «Встанем».

Ранее замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил Дронову статуэтку Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022.