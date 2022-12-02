Власть 02 декабря 2022, 02:13 Кириенко напомнил о необходимости поддерживать Родину в эпоху вызовов Замглавы администрации президента Кириенко: в эпоху вызовов надо быть с Россией РИА «Новости»

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Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в церемонии награждения победителей Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2022. Он напомнил, как важно оставаться со своей страной в эпоху вызовов. Его процитировало РИА «Новости».

«Во время вызовов надо понимать свою меру ответственности за то, что ты делаешь. Потому что кому много дано, с того и большой спрос. Надо уметь быть со своей страной и народом», — сказал Кириенко.

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Национальная премия в области креативных индустрий поддерживает проекты с инновационным подходом, оказавшие влияние на развитие креативных отраслей в России. Награду учредили по инициативе Кириенко. В этот раз статуэтку из его рук получил певец SHAMAN.

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Настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. SHAMAN стал популярным благодаря композициям «Я русский», «Встанем» и «Вызов».

Ранее Дронов предложил создать отдельную категорию для непрофессиональных артистов. Он попросил не ставить рэперов-новичков в один ряд со звездами мирового уровня.