Петербуржец за год добежал от дома до Владивостока и задолжал почти миллион рублей
Петербуржец Максим Егоров устроил забег от своего дома до Владивостока. Путешествие длилось год. После марафона он оказался должен банкам около миллиона рублей.
Забег Максим начал, имея 10 тысяч рублей. В пути он наделся, что ему помогут друзья, которые были ему должны. Отчасти помогли донаты пользователей соцсетей, где Егоров делился впечатлениями от марафона, сообщила «Фонтанка».
Помимо этого, мужчина оформлял кредитные карты в шести разных городах. В итоге забег обошелся ему в 900 тысяч рублей. А долг банкам составляет примерно 700-800 тысяч рублей.
Пока платить по счетам ему снова помогают друзья. В будущем Егоров хочет организовывать спортивные мероприятия или стать спортивным чиновником. Не отбрасывает и вариант вернуться на работу инженером-электриком. С нее он пока ушел в отпуск за свой счет. Все было сделано ради забега по стране.
В общей сложности путь занял один год два месяца и 18 дней. По словам мужчины, он решил, что совершит этот забег, после того как узнал — чтобы стать в чем-то профессионалом, нужно посвятить этому десять тысяч часов или сделать что-то десять тысяч раз. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока как раз составляет примерно 10 тысяч километров.