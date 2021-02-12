Банкиры предупредили о рисках отказов бедным россиянам в кредитах из-за нового закона

Малообеспеченным россиянам будет сложнее получить кредит, если в стране примут закон о сохранении на банковском счете суммы, равной величине прожиточного минимума. Об этом сообщили в Ассоциации банков России (АБР).

Депутаты ранее подготовили поправки к закону, которые запретят банкам списывать со счета должников сумму прожиточного минимума. В настоящий момент он составляет 12 702 рубля. Для защиты этой суммы от списания нужно будет подать заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). В таком случае банки будут обязаны оставить эти средства на счете.

Однако в АБР считают, что это нововведение приведет к росту ставок по кредитам. Малообеспеченным гражданам при это станут чаще отказывать в предоставлении займов, сообщило РБК.

Центробанк РФ ранее поручил кредитным организациям, подключенным к системе быстрых платежей (СБП), увеличить суточный лимит переводов до 150 тысяч рублей. Регулятор указал, что лимиты должны быть скорректированы до 1 октября.