Россиянам дадут право отказаться навсегда от кредитов

В Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит россиянам добровольно отказываться от оформления любых кредитов и ссуд на их имя. Документ позволит защитить от участившихся случаев мошенничества.

Если закон одобрят, то поправки внесут в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Об этом сообщил РБК со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетту.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», — сказал он.

При этом оспорить в суде выдачу подобных ссуд, по словам Гетты, практически невозможно. Депутат отметил, что поправки позволит россиянам защититься от мошенничества.

Согласно законопроекту, заемщик может получить право в любое время вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых кредитов или займов. Предполагается, что заявку подавать нужно будет через портал госуслуг, через банк или через банковское мобильное приложение. Через семь дней после обращения запрет вступит в силу.