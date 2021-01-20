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    20 января 2021, 12:18

    Петербург второй раз подряд обогнал Москву по числу выявленных случаев ковида за сутки

    Андрей Иванов

    За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3347 новых случаев COVID-19, а в Москве — 2452. Уже второй день подряд Северная столица находится на первом месте среди всех регионов России по этому показателю, сообщил оперштаб.
    Петербург второй раз подряд обогнал Москву по числу выявленных случаев ковида за сутки

    За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 307 392 случая ковида. От болезни умерли 9043 человека (72 пациента за сутки). Выздоровели 193 417 жителей города.

    Общее число случаев COVID-19, которые российские медики выявили с марта 2020 года, составило 3 633 952. От последствий заражения коронавирусом скончались 67 220 пациентов.

    Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о причинах высокой смертности среди жителей города. По его словам, одной из них является неблагоприятный климат. Он отметил, что люди с хроническими заболеваниями органов дыхания больше других подвержены смерти из-за сильной влажности. Еще одна причина высокой летальности — большое число пожилых в Петербурге.