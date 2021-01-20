Петербург второй раз подряд обогнал Москву по числу выявленных случаев ковида за сутки

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 3347 новых случаев COVID-19, а в Москве — 2452. Уже второй день подряд Северная столица находится на первом месте среди всех регионов России по этому показателю, сообщил оперштаб.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 307 392 случая ковида. От болезни умерли 9043 человека (72 пациента за сутки). Выздоровели 193 417 жителей города.

Общее число случаев COVID-19, которые российские медики выявили с марта 2020 года, составило 3 633 952. От последствий заражения коронавирусом скончались 67 220 пациентов.

Ранее глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о причинах высокой смертности среди жителей города. По его словам, одной из них является неблагоприятный климат. Он отметил, что люди с хроническими заболеваниями органов дыхания больше других подвержены смерти из-за сильной влажности. Еще одна причина высокой летальности — большое число пожилых в Петербурге.