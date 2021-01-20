Число выздоровевших от ковида за сутки на 4,1 тысячи превысило количество заболевших

За минувшие сутки от COVID-19 вылечились 25 290 человек. Это на 4100 больше, чем число выявленных в течение 24 часов новых случаев заболевания, сообщил оперштаб.

Медики со вчерашнего дня выявили 21 152 новых случая COVID-19 в 85 регионах. За все время пандемии в России зафиксировали 3 633 952 случая заражения коронавирусом. Жертвами ковида за сутки стали 597 человек. Всего от последствий заражения 2019-nCoV умерли 67 220 человек.

На первом месте по числу выявленных случаев ковида за 24 часа Санкт-Петербург (+3347). На втором — Москва (+2452). На третьем — Московская область (+994). С марта прошлого года болезнь победили 3 027 316 пациентов.

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса. Прививочные пункты открылись во всех регионах страны. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что власти планируют привить за все время кампании более половины россиян. Это без учета уже переболевших ковидом, которым вакцина пока не нужна, и детей. По ее словам, в первые три месяца наступившего года возможность пройти вакцинацию будет у 20 миллионов человек.