Причины высокой смертности среди жителей Петербурга назвали в Смольном

Лисовец обратил внимание, что люди, которые имеют хронические заболевания органов дыхания, больше других подвержены смерти из-за сильной влажности.

«Достаточно сопоставить цифры заболеваемости по туберкулезу в Петербурге и, например, в Москве. Эти графики есть в открытом доступе в интернете. Что в середине XIX, что в середине XX века у нас таких пациентов было на 30-50% больше, чем в столице», — заметил глава комитета.

Еще одна причина большого коэффициента смертности — немалая доля пожилых людей среди горожан. Пенсионеры нередко страдают хроническими заболеваниями и тяжело переносят COVID-19. Более 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет.