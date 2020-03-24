В Кузбассе сделали пародию на клип Little Big. Теперь это песня о защите от коронавируса

Креативщики из Новокузнецка сняли свою версию клипа Little Big на их хит Unо. Творческий коллектив МАУ «МКДК Куйбышевского района» решил посвятить видео коронавирусу.

Теперь вместо испанских числительных в песни рассказывают о мерах защиты от COVID-19.

«Выйдя на улицу, надень маску, умница, а придешь домой — мой руки тепленькой водой», — поют ребята из Новокузнецка.

Еще они советуют использовать гель-антисептик. Участники клипа-пародии уверены: будешь мыть руки, будешь здоров и счастлив.

Группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении-2020. Песенный конкурс планировалось провести в мае в Нидерландах. У российского коллектива были большие шансы на победы. Ведь их клип на песню Uno за неделю посмотрели 43 миллиона раз.

Однако карты, как это уже бывало не раз за последние недели, спутал коронавирус. Организаторы шоу заявили, что отменяют Евровидение и переносят его на следующий год.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире вирусом заразились более 370 тысяч. Сложная обстановка сложилась в Италии, Испании, Иране, Франции, Великобритании и некоторых других европейских странах. Китай, откуда и вышел вирус, уже приходит в себя после эпидемии. Власти страны заявили, что почти 90% больных выздоровели.

В России инфицированы уже более 400 человек. Большинство заболевших россиян привезло коронавирус из-за границы.