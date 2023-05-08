Общество 08 мая 2023, 19:25 Песков заявил о важности помнить об освобождении мира от фашизма Песков: важно напоминать о Победе и освобождении мира от фашизма РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мир сейчас имеет дело с проявлениями нацизма, поэтому важно напоминать о Победе и об освобождении от фашизма. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью Первому каналу.

«Девятое мая — это святой день для всех государств, которые входили в состав Советского Союза и которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан ради защиты мира от фашизма», — сказал он.

Реклама

По мнению Пескова, важно настойчиво обращать внимание всего мира и отдавать дань уважения ветеранам.

«Потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил о принятии всех необходимых мер безопасности на параде Победы в Москве 9 мая. Он отметил, что характер деятельности украинских властей потребовал быть наготове.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных террористических движений на Украине из-за поддержки возрождения нацизма в этой стране.